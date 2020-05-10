السلطات الصحية الروسية: وفاة 56 مصاباً بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن "تسجيل 56 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في العاصمة ​موسكو​، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس السبت".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، وتنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.