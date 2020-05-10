تسجيل 88 إصابة جديدة بكورونا بالعراق خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع جديد في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث أعلنت أن "مختبراتها سجلت 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".
ولفتت إلى أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة ودهوك"، مشيرة إلى "تسجيل ثلاث وفيات في العاصمة بغداد، وأن مجموع الإصابات بلغ 2233 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 109، والمتعافين إلى 1734".
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قررت اليوم "فرض حظر شامل للتجول في البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك، وحظر التجول الجزئي سيكون من الخامسة مساء وإلى الخامسة فجرا، مع فرض حظر شامل خلال أيام العيد".
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