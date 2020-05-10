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تسجيل 88 إصابة جديدة بكورونا بالعراق خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ العراقية اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع جديد في معدل ​الإصابات​ وال​وفيات​ ب​فيروس ​، حيث أعلنت أن "مختبراتها سجلت 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولفتت إلى أن "الإصابات توزعت على محافظات ​بغداد​ و​البصرة​ ودهوك"، مشيرة إلى "تسجيل ثلاث وفيات في العاصمة بغداد، وأن مجموع الإصابات بلغ 2233 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 109، والمتعافين إلى 1734".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قررت اليوم "فرض حظر شامل للتجول في البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك، وحظر التجول الجزئي سيكون من الخامسة مساء وإلى الخامسة فجرا، مع فرض حظر شامل خلال أيام العيد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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