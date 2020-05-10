الأمم المتحدة: الإفراج عن 85 طفلا في جنوب السودان

أعلنت ​الأمم المتحدة​، أنه "تم الإفراج عن 85 طفلا في ​جنوب السودان​، ضمن الجهود المبذولة لتخفيف اكتظاظ السجون ومنع تفشي وباء ​فيروس كورونا​ المستجد بين ​السجناء​"، وذكر مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة "​اليونيسف​"، أن الذين أطلق سراحهم تم لم شملهم مع آبائهم أو الأوصياء القانونيين عنهم".

ولفتت الى ان "اكتظاظ السجون في جنوب السودان، مع ضعف ​الصرف الصحي​، وغياب الرعاية الصحية يمثل ظروفا مواتية لانتشار فيروس كورونا".