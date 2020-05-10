رفع درجة التأهب بمدينة جيلين الصينية وسط مخاوف من موجة كورونا ثانية

أعلنت سلطات رصد 14 إصابة بالمرض بينها 11 في مدينة شولان في ​الصين​ التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء، واحتمال وجود موجة ثانية منه، حيث رفعت سلطات مقاطعة جيلين درجة التأهب في مدينة شولان من المنخفضة إلى المتوسطة عقب تأكيد إصابة امرأة في 7 أيار.

ورفع المسؤولون المحليون تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 أيار، جميعهم من أفراد أسرة ​المرأة​ المصابة ومخالطيها.

ولفتت المتحدثة باسم ​لجنة الصحة​ الوطنية، مي فين، إلى أنه "بالتوافق مع مقاييس ​الدولة​ لتصنيف الأوضاع الوبائية، ترفع مقاطعة جيلين مستوى الخطر الوبائي في مدينة شولان من المتوسط إلى المرتفع".