جونسون: لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا وتبني خطة تحذير من 5 درجات

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، اليوم الأحد، أن حكومة بلاده تبدأ عملية تدريجية لرفع القيود المفروضة بسبب ​فيروس كورونا​ مع تبني خطة تحذير من المرض تضم 5 درجات خطورة، مشيرا إلى أنه لن يتم في الوقت الحالي إلغاء إجراءات العزل العام في البلاد، لكنه أشار إلى خطط لبدء تخفيف بعض الإجراءات تدريجيا بعد إغلاق معظم ​الاقتصاد​ لمدة تقارب سبعة أسابيع.

واعتبر جونسون أن حكومته منعت، من خلال إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها، من حدوث كارثة في البلاد كان من شأنها أن تتطور حسب سيناريو وفاة نحو نصف مليون شخص جراء فيروس كورونا، فيما شدد على أن السماح بحصول ذروة جديدة للوباء في ​المملكة المتحدة​ سيكون جنونا، داعيا كل المواطنين إلى التخلي بالحذر، معلناً "إنهاء إجراءات العزل العام هذا الأسبوع ليس الوقت المناسب... بدلا من ذلك، نتخذ الخطوات الدقيقة الأولى لتعديل إجراءاتنا".

وأكد أنه اعتبارا من غد الاثنين، سيتم تشجيع أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل بنشاط على الذهاب إلى العمل، كما سيسمح للأشخاص بدءا من يوم الأربعاء بالتريض في الهواء الطلق بدون حد أقصى للمدة ما داموا يلتزمون بإرشادات التباعد الاجتماعي، والتوجه إلى كل الأهداف بواسطة السيارات الشخصية وزيارة المنتزهات، و"يمكنك الجلوس تحت أشعة ​الشمس​ في متنزهك المحلي، ويمكنك القيادة إلى وجهات أخرى، بل ويمكنك ممارسة ​الرياضة​ ولكن فقط مع أفراد أسرتك".

وأعلن جونسون أن حكومته تبنى خطة تحذير جديدة من فيروس كورونا من 5 درجات تعكس مدى خطورة الوضع، ويطبها المركز المشترك للأمن البيولوجي، حيث أن الدرجة الأولى تعنني غياب الفيروس بينما تشير الدرجة الخامسة إلى أن المستوى الأكبر لخطورة الأوضاع الوبائية، معتبراً أن بلاده تمر حاليا بالدرجة الرابعة، لكن بإمكانها بدء التوجه نحو الثالثة.