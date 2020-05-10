السعودية تستضيف مؤتمرا للمانحين حول اليمن

أعلنت سلطات ​السعودية​، أنها ستستضيف مؤتمرا للمانحين حول ​اليمن​ بمشاركة ​الأمم المتحدة​ مطلع حزيران المقبل.

وأشار ​مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية​ في بيان نشر على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أنه بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، تنظم السعودية مؤتمر المانحين لليمن 2020، يوم 2 حزيران المقبل، حيث سيعقد افتراضيا برئاسة المملكة.

وأضاف أن دعوة السعودية لعقد المؤتمر تأتي "امتدادا لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميا وفي اليمن على وجه الخصوص حيث تعد المملكة الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيا، وخصوصا في السنوات الخمس الماضية بتقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم ​البنك المركزي​ اليمني"، حيث يأتي تنظيم المؤتمر تنظيم المؤتمر "تأكيدا للدور الريادي للسعودية لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق".