الصحة الإسرائيلية: إخضاع كل من ساعد بانتشال رجل غرق الليلة الماضية للحجر الصحي

أعلنت ​وزارة الصحة الإسرائيلية​، أنها "قررت إخضاع كل من ساعد في انتشال رجل غرق الليلة الماضية في مياه ​بحيرة طبريا​ للحجر الصحي، حيث تبين إصابة الغريق بكورونا، وأكد ​مستشفى​ "بوريا" إصابة الرجل الثلاثيني الذي غرق في مياه البحيرة الليلة الماضية ب​فيروس كورونا​، وتم نقله إلى قسم كورونا لإخضاعه للتنفس الصناعي".

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