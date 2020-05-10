الحكومة الانتقالية السودانية: تخصيص قوات مشتركة لمصادرة الأسلحة غير الشرعية

أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية، أن "اللجنة العليا لجمع الأسلحة، أصدرت قرارا بتخصيص قوات مشتركة تكون موجودة فى رئاسة الفرق العسكرية في جميع ولايات السودان، وتنحصر مهمتها في جمع السلاح الغير شرعي، على أن تقوم الأجهزة الأمنية بتوفير أجهزة الكشف والكلاب البوليسية للمساعدة فى كشف الأسلحة المخبأة".
ولفتت الى ان "اللجنة أصدرت أيضا قرارا تم بموجبه منع استخدام عربات الدفع الرباعى بواسطة المواطنين، خاصة عربات التاتشر، وأن يقتصر استخدامها فقط على الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية ستقوم بمصادرة أي عربة لاند كروزر تاتشر متحركة في الولايات لصالح الدولة".
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