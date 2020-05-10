شوارع خالية وسباق أوز.. كيف بدت الكويت في أولى ساعات الحظر الكلي؟ (فيديو وصور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عطايا ومحمد صفوت

دخل قرار الحظر الكلي في الكويت، حيذ التنفيذ في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد؛ حيث اختفت مظاهر الحياة في شوارع محافظات الكويت الست، مع بدء تطبيق قرار الحظر الشامل، اعتبارًا من اليوم ولمدة 20 يومًا، لمواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد.

وانتشرت عناصر وزارة الداخلية الكويتية، بشكل مكثف في شوارع البلاد للتأكد من تطبيق المواطنين لقرار الحظر الكلي للحد من انتشار الوباء.

وقبل ساعات قليلة من بدء الحظر الشامل، انتشرت حالة هلع بين المواطنين الذين تكدسوا في الأسواق والمحال التجارية ومراكز التسوق والصيداليات، لشراء المستلزمات الأساسية قبل بدء الحظر الشامل.

وشهدت محطات البنزين والغاز طوابير طويلة وصلت في بعض المحطات لأكثر من ٥٠٠ متر، للتأكد من أخذ حصصهم من الوقود قبل بدء الحظر الشامل الذي بدأ في الرابعة عصر اليوم.

وقبل ساعات شهدت الشوارع والمحاور الرئيسية في الكويت كثافة مرورة غير مسبوقة منذ بدء سريان الحظر الجزئي، حيث حرصت قطاعات عديدة من المواطنين الكويتيين والمقيمين، على شراء مستلزماتهم، قبل سريان قرار الحظر الشامل.

وكان طارق المرزم، رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أعلن يوم الجمعة الماضية، موافقة مجلس الوزراء الكويتي على تطبيق الحظر الشامل في البلاد، ابتداء من اليوم وحتى 30 مايو الجاري؛ وذلك بناء على توجيه السلطات الصحية الكويتية.

فيما، قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح "إن الإعداد لقرار الحظر الشامل بدأ منذ 6 أبريل الماضي، في حين تم الاتفاق على تطبيقه عقب انتهاء خطة (العودة الشاملة) الخاصة بإجلاء نحو 29 ألف مواطن كويتي من الخارج، والتي انتهت مساء الأربعاء الماضي، خاصة بعد أن اتضح أن 50% من المصابين بالفيروس، لا تظهر عليهم أعراض المرض، ووجود صعودا طرديا لأعداد المصابين المخالطين الكويتيين".

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من حانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح استثناء القطاعات الخدمية الحيوية في الدولة، ومن بينها وزارات الكهرباء والنفط، والبلدية من قرار الحظر الشامل، بالإضافة الى شركات القطاع الخاص التي تخدم هذه الأنشطة الحيوية، مشددا على أن قرار الحظر الشامل لم يتم اتخاذه إلا بعد تأمين كافة احتياجات المواطنين والمقيمين، وأنه يعد آخر الإجراءات الاحترازية.

ودعا الصالح جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع السلطات الأمنية المكلفة بتأمين الحظر الشامل، حفاظا على صحة جميع أفراد المجتمع الكويتي، مؤكدا في الوقت نفسه تطبيق القانون على جميع من يخالف القرار.

ومع خلو الشوارع من المارة بث الحساب الرسمي للجيش الكويتي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التغريدات الصغيرة تويتر، يظهر فيه تطبيق الحظر الشامل بكافة الشوارع والمحاور الرئيسية في البلاد.

ولاقى الفيديو الذي نشره الجيش الكويتي، رواجا بين رواد التواصل الاجتماعي في الكويت حيث أعادوا نشره مئات المرات.

ونشر آخرون مقطع فيديو صور من داخل سيارة مع أولى دقائق الحظر، يظهر الشوارع خالية من المارة والتكدسات المروريةالتي شهدتها الكويت قبل ساعات قليلة من بدء الحظر الشامل.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الأوز وهي تسير في الطرقات العامة بحرية مع خلوها من المارة والسيارات.