عمدة لندن : المدينة لاتزال تخضع للإغلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - د ب أ:

أعاد عمدة العاصمة البريطانية لندن صديق خان تذكير السكان بأن المدينة لا تزال تخضع للإغلاق التام في أعقاب الكلمة المتلفزة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، مساء اليوم الأحد.

وقال خان في بيان: "أريد أن أكون واضحا قدر الإمكان مع سكان لندن، إجراءات التباعد الاجتماعي لا تزال سارية. الإغلاق لم يتم رفعه، ولا نزال نقوم بدورنا في وقف انتشار كوفيد-19".

وأضاف: "لا يزال أمامنا طريق طويل للمضي فيه لهزيمة هذا الفيروس، ولم نعد إلى الحياة الطبيعية كما كانت من قبل".

وقال إن الالتزام بالإرشادات الحكومية "كان ضروريا لتجنب ذروة ثانية كارثية للوباء"، ربما كانت تفوق قدرات النظام الصحي البريطاني "إن إتش إس".