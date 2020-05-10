مستشار أمريكي: معدل البطالة بالولايات المتحدة قد يصل إلى 20 % في مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض كيفين هاسيت، إن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد يصل إلى 20% خلال شهر مايو الجاري.

وأوضح هاسيت، في تصريحات اليوم الأحد، أن هذا يأتي بالنظر إلى حجم المطالبات بإعانات البطالة والتي وصلت مؤخرا إلى 33 مليون مطالبة، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على مدى تراجع حدة تفشي وباء كورونا وقدرة الاقتصاد على العودة للعمل مجددا.

وقفز معدل البطالة في شهر أبريل الماضي إلى 7ر14 % بعد أن كان 4ر4 % في مارس، وفقا لأحدث بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة الماضي عن مكتب إحصائيات العمل بالولايات المتحدة.

وفقد 5ر20 مليون شخص وظائفهم في أبريل الماضي، وسط تفشي فيروس كورونا بصورة كسر معها الأرقام القياسية لأكبر زيادة شهرية في حجم البطالة.

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