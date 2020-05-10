ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 8 حالات في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد-محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 8 حالات، وذلك بعد تعافي حالة من المصابين، اليوم الأحد ووصولها للمحافظة بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي بملوي، فيما استقرت حالات الإصابة بالفيروس بواقع 42 حالة إيجابية حتى اليوم.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن هناك 150 شخصًا أنهوا فترة الحجر الصحي داخل منازلهم بعد قضاء مدة 14 يومًا، مشيرًا أن جميعهم مخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا وأن المحافظة قدمت كافة أوجه الدعم لهم طوال فترة تواجدهم في منازلهم.

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أكد مساء أمس السبت، أن المحافظة سجلت ظهور حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بقرية "جورمشين 7" بمركز باريس ليرتفع عدد الإصابات إلى 42 حالة، بالإضافة إلى ثبوت سلبية 286 حالة من المخالطين للحالات المصابة بمركزي الخارجة والداخلة.