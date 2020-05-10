الصحة الفلسطينية: لا إصابات بكورونا لليوم الثالث على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الأراضي الفلسطينية لم تسجل أي إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19" لليوم الثالث على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ ظهور المرض في الضفة الغربية مطلع مارس الماضي.

وأفادت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أنه لم يُسجل أي إصابة جديدة بالفيروس في الأراضي الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات.

وأشارت الكيلة إلى أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بالمرض يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة بنسبة 61% من مجمل الإصابات المسجلة.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن بيت لحم التي سجلت أول إصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية أصبحت خالية من المرض تماما.

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وذكر اشتية في بيان صحفي أنه بذلك يرتفع عدد المحافظات الفلسطينية الخالية من الإصابات بفيروس كورونا إلى 5 محافظات هي: طوباس، وأريحا، وجنين، وقلقيلية وبيت لحم وجميعها في الضفة الغربية.

من جهة أخرى ، قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، اليوم استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وأكد المجلس في بيان صدر عنه في ختام اجتماع طارئ، أن الاسباب الاحترازية التي أوجبت قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الاقصى مازالت قائمة، ومازالت المرجعيات الطبية تحذر من رفع التعليق حرصا على حياة المصلين.

في الوقت ذاته، ذكر البيان أنه في حال صدور أي قرار إسرائيلي بالسماح بدخول اليهود للمسجد ستفتح جميع الأبواب ويدخل المسلمون للصلاة وتتحمل إسرائيل تبعات ذلك.