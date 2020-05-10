ضبط أمين مخزن لاتهامه بالاستيلاء على 600 جوال دقيق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة مشتركة بين مباحث التموين في كفر الشيخ، وإدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمحافظة، اليوم الأحد، أمين مخزن دقيق فوه السابق، لاستيلائه على كميات كبيرة من الدقيق المدعم، المحظور تداوله خارج الإطار التمويني، وذلك من خلال تلاعبه في المسندات، والحسابات الشهرية الخاصة بعملية توريد الدقيق للمخزن.

البداية كانت بورود معلومات للرقابة التموينية بمديرية التموين في كفر الشيخ، باستيلاء "ف. ع. د"، أمين مخزن دقيق فوه السابق، على كميات كبيرة من أجولة الدقيق المدعم، من خلال تلاعبه أثناء فترة عمله، في بيانات الحسابات الشهرية، مستغلًا وظيفته في ذلك، بغرض الاستيلاء على أجولة الدقيق لحسابه الشخصي.

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جرى العرض على المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، ووفق ذلك شُكلت حملة مشتركة بالتنسيق مع العقيد محمد دومة، رئيس قسم مباحث التموين، وضمت محمود السرو، كبير مفتشي مباحث التموين، ومحمد عبد القوي، وسامح البنا، ورضا صلاح، مأموري الضبط القضائي، بإدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمحافظة.

تضمنت أعمال الحملة مراجعة وفحص الدفاتر، والمحاسبات الشهرية، وأذون الشحن خلال فترة عمل المتهم كأمين لمخزن دقيق فوه، وتبين تلاعبه في سندات، وبيانات المحاسبات الشهرية، والاستيلاء من جراء ذلك على كمية دقيق قدرها 624 جوالًا، قدرت قيمتها بنحو 235 ألف جنيه.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 287 لسنه 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة فوه، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.