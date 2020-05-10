الجيش الليبي يعلن مقتل قيادي في الميليشيات الموالية لتركيا بطرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن الجيش الوطني الليبي، مقتل ما يسمى بقائد الفيلق الثاني للميليشيات الموالية لتركيا، محمد هنداوي، في عملية نوعية قامت بها القوات المسلحة الليبية اليوم الأحد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان، اليوم الأحد "الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة تقوم بعملية عسكرية من ساعات الفجر الأولى، لليوم الأحد 17 رمضان، بمحور عين زاره استهدفت من خلالها قائد الفيلق الثاني المدعو محمد هنداوي، وهو أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي، حيث حققت العملية النوعية هدفها بنجاح وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني".

هذا وبدأ الجيش الوطني الليبي، السبت، تحركات عسكرية واسعة باتجاه قلب العاصمة طرابلس، من محوري صلاح الدين وبوسليم.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في تصريحات صحفية، إن وحدات عسكرية بدأت تحركا واسعا في العاصمة طرابلس للسيطرة على مراصد "مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان" في محور صلاح الدين وبوسليم بوسط المدينة.