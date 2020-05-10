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بوتين يتحدث عن لوحة فنية أثرت في مشاعره

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تحدث الرئيس فلاديمير بوتين، عن لوحة فنية تصوّر مشهدا من أهوال العدوان النازي على الاتحاد السوفيتي، وأشار إلى أنها تركت في نفسه انطباعا تدمع العين له ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء ذلك، في مقابلة تلفزيونية مع بوتين تم تسجيلها في نوفمبر 2019 خلال زيارته لمعرض "ذاكرة الأجيال: الحرب الوطنية العظمى في الفنون الجميلة" في صالة مانيج بموسكو.

وقال بوتين، إنه في هذا المعرض أعجب

بشكل كبير بلوحة "مالكي العبيد" التي رسمها تاراس جابونينكو.

وأضاف: "لقد تأثرت كثيرا بإحدى اللوحات واسمها "مالكي العبيد"، وهي تصور عسكريا ألمانيا وهو يعيد إلى الحافظة مسدسه الذي قتل به لتوه امرأة شابة تحمل رضيعها... هذا المشهد مؤثر جدا ويجعل العيون تدمع".

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