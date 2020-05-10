مقتل 3 أفراد في قوة حفظ السلام الأممية بانفجار في مالي

أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم الأحد، عن مقتل 3 أفراد من قوة حفظ السلام الأممية جراء انفجار قنبلة شمال مالي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضحت مهمة الأمم المتحدة في مالي، أن الانفجار استهدف دورية لقوة حفظ السلام على طريق فيمنطقة أغيلهوك شمال البلاد، مسفرا عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 آخرين.
وقال قائد المهمة الأممية في مالي محمد صالح أناديف: "سنبذل كل الجهود الممكنة لتحديد هوية المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابيوإلقاء القبض عليهم لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها".
وينتشر أكثر من 13 ألفا من قوات حفظ السلام في مالي كجزء من البعثة الأممية، التي أنشئت بعد أن استولت جماعات متطرفة على شمال مالي في عام 2012، لكن تم طردهم في عام 2013.
وتتعرض قوة حفظ السلام لهجمات متكررة من قبل المسلحين عن طريق التفجيرات وعمليات إطلاق
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