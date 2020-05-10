كورونا.. 18 إصابة جديدة بالأردن و11 وفاة ومئات الإصابات في مصر

سجلت الأردن 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ليرتفع عدد الإصابات في المملكة إلى 540، وفق ما نقلته وكالة الأنباء بترا عن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر.

وقال وزير الصحة، خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، إن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها، توزعت على 6 سائقين من جنسيات غير أردنية على حدود العمري، وتم التعامل معها حسب البروتوكول المعمول به، و12 حالة لمخالطي أحد المصابين في منطقة الخناصري، بمحافظة المفرق.

وأعلن الدكتور جابر، عن تسجيل حالتي شفاء من مستشفى الأمير حمزة، ليصبح مجموع الحالات التي لا تزال قيد العلاج في المستشفيات 93 مريضًا، كاشفًا عن إجراء

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11 حالة وفاة بكورونا في مصر

قالت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة جراء الفيروس.

ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم 9400 حالة، من ضمنهم 2075 حالة، تم شفاؤها و 525 حالة وفاة، بحسب المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد.

وأضاف مجاهد، أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت الوزارة خروج 73 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي اليوم “وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس، إلى 2075 حالة حتى اليوم”.