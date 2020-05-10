كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يفند مزاعم الحوثيين بترحيل السعودية 800 "صومالي" لليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، إن ما نشرته ميليشيا الحوثي بترحيل السعودية لـ 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح، ولا أساس له من الصحة. وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المالكي أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن.

وأوضح المتحدث باسم التحالف أن ميليشيا الحوثي قامت في شهر أبريل 2020 بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس كورونا ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية.

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وأكد المالكي أن السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.