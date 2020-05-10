كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر حاكم نيويورك يعلن انخفاض الحصيلة اليومية للوفيات بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو، عن انخفاض الحصيلة اليومية للوفيات بسبب فيروس كورونا في ولايته خلال اليوم الأخير.
وقال كوومو في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن 207 أشخاص توفوا يوم السبت، مشيرا إلى أن هذا الرقم "عال"، لكنه "أفضل مما كان في وقت سابق".
وأشار إلى أن المؤشرات اليومية للوفيات حاليا عند مستوى الـ27 مارس الماضي.
وحسب البيانات التي قدمها كوومو، فإن 231 شخصا توفوا في 6 مايو و216 شخصا في 7 مايو و226 في 8 مايو، ليصل إجمالي الوفيات في الولاية إلى 21271 حالة.
وأضاف أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات يوم السبت بلغ 521 شخصا، فيما كانت المستشفيات تستقبل أكثر من 3 آلاف مصاب في أسوأ الأيام.
يذكر أن ولاية نيويورك تعتبر البؤرة الرئيسية لانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة التي تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات بكورونا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.