كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر "جونسون" يعلن عن خطة من 5 مراحل لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن أزمة فيروس كورونا كلفت بريطانيا خسائر اقتصادية كبيرة، معلنا عن خطة جديدة من 5 مراحل للتعامل مع فيروس كورونا وستعرض على البرلمان غدا.

وأوضح "جونسون"، خلال مؤتمر صحفي له بشأن مستجدات كورونا، اليوم الأحد، أنه ليس هناك خيار سوى السيطرة على فيروس كورونا، مضيفا: " أقمنا نظام إنذار جديد للتعرف على عدد إصابات فيروس كورونا".

في يونيو المقبل قد نسمح بفتح المتاجر وإعادة الأطفال إلى المدارس، منوها بأنه من يوم الأربعاء المقبل سيسمح للمواطنين بممارسة التمارين الرياضية والتعرض للشمس. وطالب البريطانيين بتجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان، لافتا إلى أنه تم بدء تحقيق أهدافنا من خطة محاصرة فيروس كورونا. وتابع: "في يوليو المقبل قد نعيد فتح الخدمات العامة والمتاجر للمواطنين وإعادة الأطفال إلى المدارس، إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير". ونوه بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ببريطانيا في انخفاض مستمر. Advertisements وأشار إلى أنه