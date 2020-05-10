كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4795 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4795 والوفيات إلى 252.

وسجلت إسرائيل 5 وفيات و 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال إيتمار غروتو نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، إن احتمال حدوث موجة كورونا ثانية في الصيف، يندرج بين السيناريوهات التي تستعد لها تل أبيب.

ونقل موقع "جيروزاليم بوست" عن غروتو قوله إن التراجع في معدل الإصابات بفيروس كورونا يعتبر مؤشرا مهما في الوقت الحالي، غير أن إجراءات الوقاية سوف تستمر لعدة أسابيع أو أشهر. وحول استمرار ارتداء الكمامات لسنوات قادمة، قال مدير الصحة الإسرائيلية: "لا أعتقد أنها ستكون لسنوات. قد تبقى معنا لبضعة أسابيع أو أشهر". وفي رده على سؤال حول التوصل إلى مضادات للفيروس، أضاف غروتو: "إنها عملية تستغرق وقتا طويلا. هناك الكثير من العلاجات التي ثبتت فعاليتها مخبريا لكن ذلك لن يكون قريبا". Advertisements وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، أنها سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أدنى حصيلة إصابات بالفيروس منذ 11 مارس.