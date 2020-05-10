كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تسجل أدنى حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا منذ 1 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في وحدات العناية المركزة إلى 2776 بعد أن كانت في اليوم السابق 2812.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إلى تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أدنى حصيلة يومية منذ بدء إجراءات العزل.