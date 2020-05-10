توصلت مطارات المملكة، إضافة إلى شركات الطيران، بإشعار يقضي بالاستعداد للمرحلة المقبلة من مخطط مواجهة انتشار فيروس “كورونا” بعد توقف اضطراري، فرضته إجراءات الحجر الصحي، وإغلاق المغرب لحدوده وتوقيف حركة المطارات، لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وعلم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع، أن مسؤولي المطارات بالمغرب، تدارسوا كيفية تجهيز قاعات الاستقبال، من خلال وضع خطوط الممرات، وتحديد المسافة في طابور الانتظار بين المسافرين لتجنب تفشي الجائحة.
وشدد المصدر ذاته، على كون الإجراءات التي ستتخذها المطارات، تندرج في سياق التدابير الوقائية الموصى بها لمواجهة الجائحة، والتي تم اعتمادها في المطارات الأوروبية، وذلك استعدادا لاستقبال المغاربة العالقين في مجموعة من الدول.
وأكد المصدر نفسه، أن التدابير والتغييرات الجديدة، سيتم وضعها بداية من فاتح يونيو المقبل، في انتظار تحديد موعد عودة المغاربة العالقين بالخارج إلى أرض الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر مطارات المغرب “تتهيأ” لفتح أبوابها وتدابير جديدة مطلع يونيو لمواجهة “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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