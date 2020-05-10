منهم الخبير الطبي البارز.. الفيروس يخترق البيت الأبيض وثلاثة أعضاء يخضعون للحجر الصحي

يخضع ثلاثة من أعضاء فريق مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، لعزل ذاتي، بعد شكوك باحتمال إصابتهم بالفيروس المستجد (كوفيد-19).

ويخضع الخبير الطبي البارز، أنطوني فوتشي، الذي أصبح وجهاً مألوفاً على مستوى العالم لدى الخبراء الطبيين في مكافحة فيروس كورونا، للعزل ضمن الأعضاء الثلاثة، واختبار كشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته سلبية.

وتقرر أن يعمل الخبير الطبي من المنزل في الوقت الحالي، مع الخضوع لاختبار الكشف بصفة دورية، حسب المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية.

وقال المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الذي يرأسه فوتشي، إن احتمالات خطر إصابة الأخير “منخفضة” نظراً إلى تدني درجة مخالطته.

وكانت النتيجة إيجابية في اختبار الكشف، الذي خضعت له مديرة المركز الصحافي لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الجمعة الماضي، كما ثبتت إصابة مساعد لترامب، بعد خضوعه لاختبار الكشف عن الفيروس، أيضاً.