تحاليل الكشف عن كورنا “تؤكد” إصابة 10 لاعبين في الدوري الألماني

تستعد الفرق الألمانية لاستئناف مباريات الدوري يوم 16 ماي الجاري، بعد توقف اضطراري فرضته التدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية وإسبانية أن الفرق أخضعت لاعبيها لتحاليل الكشف عن “كوفيد 19” وفق تدابير الحكومة والاتحاد الألماني، مبرزة أن عددها بلغ 1700 اختبارا على لاعبي 36 فريقا يمارسون بالدرجة الأولى والثانية، أكدت إصابة 10 لاعبين بالفيروس.

ويحتل فريق بايرن ميونيخ صدارة الترتيب العام المؤقت لـ “البوندسليغا” متبوعا ببروسيا دورتموند ثم لايبزيغ ثالثا وبروسيا مونشنغلادباخ في المركز الرابع في وقت يحتل فيه فريق بايرن ليفركوزن المركز الخامس.