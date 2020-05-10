أسرة الفرنسي داهس قطيع الغنم في بنسليمان تسعى إلى الصلح.. والضحية: لا تنازل

بعد إحالته على السجن المحلي في مدينة بنسليمان، وتوجيه إليه تهم “التهديد بالقتل”، و”قتل حيوانات أليفة”؛ تحاول أسرة المقيم الفرنسي، الذي نفذ عملية دهس قطيع الغنم في ملكية أسرة مغربية، قرب شاطئ الصنوبر (David)، إلى إقناع صاحب الغنم بالتنازل لفائدته.

وقال حسن، صاحب الغنم، في حديثه مع “اليوم24″، اليوم الأحد، إن “توصل بعرض صلح من طرف دفاع المتهم، وعائلته”، لكنه مصر على “أخذ حقه بالقانون”.

ومن المرتقب أن تنطلق الجلسة الثانية من محاكمة المقيم الفرنسي، يوم غد الاثنين، في المحكمة الابتدائية في بنسليمان.

وقال منتصر بوعبيد، عضو هيأة دفاع الضحية، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن المتهم اعترف، في جلسة محاكمته، يوم الثلاثاء الماضي، بتهديده بقتل الطفل، ودهس قطيع الغنم.

يذكر أن نشطاء مغاربة تداولوا، الأحد الماضي، شريط فيديو، ظهر فيه الطفل، صاحب الغنم، وهو يبكي أمام مشهد دهس غنم أسرته، التي كان يرعاها قرب شاطئ الصنوبر (David)، حيث أدى سلوك الوحشي المواطن الفرنسي إلى مقتل كل الأغنام، التي ظهرت جثثاً هامدة على الطريق، في مشهد قاس.

