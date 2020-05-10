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الإنتقالي يدشن حملة رش لمكافحة البعوض في خور مكسر بعدن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 10 مايو 2020

دشنت اليوم بمديرية خورمكسر حملة رش المبيدات الحشرية والرش الضبابي لمكافحة البعوض بمديرية خورمكسر، والتي تقام تحت إشراف القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية وتنفيذ فريق طوعي بدعم من مؤسسة يافع للعمل والإنجاز وجمعية القعيطي، بالتنسيق مع مكتب الصحة.

 

وأوضح سالم الحدي منسق الحملة من قبل جمعية القعيطي ومؤسسة يافع للعمل والإنجاز أن الحملة ستستمر لمدة خمسة أيام بمديرية خورمكسر بواقع فترتين صباحية ومسائية، حيث تم توزيع فرق الرش الضبابي وفرق رش المبيدات القاتلة للحشرات على المناطق المختلف التي تتجمع فيها القمامة والمستنقعات المائية.

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ومن جانبه أكد مازن البغدادي عضو لجنة لجنة الإغاثة بالقيادة المحلية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية خورمكسر، أن مديرية خور مكسر عانت الويلات منذ هطول الأمطار الأخيرة، والتي خلفت أضراراً جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن تسببها بانتشار الأمراض والأوبئة المعدية والحميات القاتلة والتي خلفت العديد من الوفيات من سكان المديرية.

 

وأردف قائلا:" إن دور  الرش الضبابي ورش المبيدات الحشرية والقضاء عليها من قبل فريق شباب عدن الطوعي ومكتب الصحة والسكان بالمديرية والمدعومة من قبل جمعية القعيطي ومؤسسة يافع للعمل والإنجاز، يأتي كعمل اسعافي لإنقاذ المديرية والتخفيف عنها وعن مصابها بفقدان العديد من أبنائها خلال الأسبوعين الماضيين بسبب انتشار الأمراض والحميات القاتلة"

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