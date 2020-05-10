شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في الكويت والان مع التفاصيل

الأحد 10 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8688 حالة.

Advertisements وأوضحت الوزارة أنها سجلت 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 58. وتابعت أنها سجلت شفاء 107 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 2729.

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