اليمن.. مكتب صحة المهرة يوضح ملابسات حالتين مشتبه بإصابتها بكورونا

الأحد 10 مايو 2020

أكد مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة ،إن الحالتين المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في محافظة المهرة، لا تنطبق أعراضها مع التعريف القياسي للفيروس المستجد.



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وأوضح مدير المكتب الدكتور عوض سعد، وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بأن الحالتين الوافدة إلى المحافظة، أحدها لشخص صومالي الجنسية في العقد الثالث من العمر، قادم من محافظة عدن، كان يعاني من حمى وسعال خفيف وقد تم إخضاعه للحجر وأخذ العينات المخبرية منه وإرسالها إلى محافظة حضرموت للتأكد..مشيراً الى ان الحالة الثانية لشخص من محافظة المهرة قادم من دولة الإمارات عبر البحر ويخضع حالياً للحجر الصحي كإجراء إحترازي.

وأكد عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة..لافتاً أن مكتب الصحة والسكان يقوم بعدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أي حالات طارئة.