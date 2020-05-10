المالكي ينفي مزاعم المليشيا الحوثية بترحيل السعودية 800 شخص صومالي إلى اليمن

الأحد 10 مايو 2020

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي "ان ما نشرته مليشيا الحوثي الإرهابية بترحيل السعودية ( 800 ) شخص من الجنسية ( الصومالية ) إلى اليمن عبر محافظة الجوف ،غير صحيح ولا أساس له من الصحة".



Advertisements

واضاف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي في تصريح لوكالة الانباء السعودية(واس) "أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ".

واشار العقيد المالكي ،الى أن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت في شهر إبريل 2020 م بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من (8000)، شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس ( كورونا ) ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية.

واكد المالكي ،بان المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.