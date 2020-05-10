شكرا لقرائتكم خبر عن 88 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان مع التفاصيل

الأحد 10 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح إجمالي الإصابات 2767.

وسجلت الوزارة 32 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1734. Advertisements وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصبح بذلك عدد الوفيات الكلي 109 وفيات. وقالت الوزارة إنه تم فحص 2233 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 127153.

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