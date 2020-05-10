شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: حظر تجول شامل في أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، فرض حظر التجول الشامل في البلاد خلال أيام عيد الفطر. وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع إن "جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا ولابد من تكثيف جهود مواجهتها". وأكد أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات. وقررت اللجنة، أن يكون حظر التجول من الساعة الخامسة عصرا إلى الخامسة فجرا وفرض حظر شامل للتجول خلال أيام عيد الفطر، وأن تضع وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

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