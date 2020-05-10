القوات المغربية تتسلم مركبات متخصصة من أميركا

الرباط ـ وكالات: سلمت الولايات المتحدة الأميركية 21 مركبة متخصصة، لمجموعة القوات الخاصة المغربية التابعة للقوات المسلحة الملكية تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار. ووفقا لصحيفة” هسبريس” المغربية، فإن قائد مركز تدريب المنطقة الجنوبية في تفنيت العقيد عبد الرحيم مداح، التقى بملحق الدفاع عن السفارة الأمريكية، العقيد كينيث كجون، لإتمام عملية التسليم، التي تهدف إلى تعزيز قدرة القوات الخاصة المغربية على تنفيذ العمليات الخاصة وعمليات القيادة والسيطرة الداخلية، وذلك بحلول نهاية هذه السنة.

وقال كجون “يمثل هذا التسليم تتويجا لمشروع التعاون الأمني متعدد السنوات مع المغرب” مضيفا أن “العلاقات العسكرية القوية بين بلدينا العظيمين مستمرة في النمو في السنوات المقبلة”.

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