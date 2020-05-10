لجنة تحقيق في احتجاجات العراق مع عودتها للشوارع

بغداد ـ وكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما جرى في العراق منذ أكتوبر الماضي، حتى الآن. يأتي ذلك بالتزامن مع خروج عشرات المحتجين العراقيين، في عدة مدن ومحافظات، منددين بالفساد والفاسدين، وذلك بعد نحو ثلاثة أيام من نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان. ودعا الكاظمي، خلال كلمة له، القوات الأمنية والقضاء لإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين، متعهدا بمحاسبة المقصرين وتقديم تعويضات للمتضررين. وأعلن عن إعادة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي للخدمة وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب. كما تعهد رئيس الوزراء العراقي بالعمل على إجراء انتخابات عراقية شفافة، مؤكدا أن حكومته شفافة وليست حكومة غرف مظلمة. وقال الكاظمي إنه “قرر تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأميركي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق”. وعقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الأولى، امس الاول التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. وجاء في نص بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي عقد الجلسة الأولى للمجلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية. من جهتها، أفادت قناة “السومرية نيوز” العراقية بأن محتجين عراقيين خرجوا في مدن كبيرة بمحافظات الجنوب العراقي وهم يجوبون الشوارع، منددين بالفساد واستمرار تردي الواقع الخدمي والمعيشي في العراق. وذكرت القناة أن المحتجين قطعوا طريق الديوانية ـ النجف الرئيسي بالاطارات المشتعلة، كما تجمع العشرات في فلكة التربية المركز الرئيسي للتظاهرات في محافظة كربلاء.