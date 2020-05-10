تقنية جديدة لفحص كورونا والفيروس لا ينتقل عن طريق مكيفات الهواء

- أميركا تسمح لولاياتها بتوزيع عقار ريمديسيفير كعلاج

ـ حالات التعافي تتخطى الـ10 آلاف في السعودية

ـ معظم المصابين في الإمارات أصيبوا بالسلالة “B”

ـ وفاة ثاني طبيب في الكويت وارتفاع الوفيات في قطر

ـ حظر التجول مستمر بالعراق وإصابات جديدة بالمغرب ولبنان

ـ مصر تحجز دفعة من ريمديسيفير وذروة الإصابات الأسبوع الجاري

ـ رادار للكشف عن مخالفي الحظر بالأردن وإجراءات ضد السائقين

ـ إيران تخطط لإعادة فتح المزارات الدينية بعد رمضان

ـ تحذير من التسرع في إعادة فتح الاقتصاد بكندا

ـ نظام تحذير من 5 درجات في بريطانيا

ـ تراجع العدد اليومي للوفيات في إسبانيا وإيطاليا

ـ أكثر من 200 ألف مصاب في روسيا وتسجيل إصابة في ووهان بالصين

ـ التايلانديون يؤيدون تخفيف القيود وماليزيا تمددها

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على نوع جديد من اختبارات فيروس كورونا المستجد التي روج لها المسؤولون كمفتاح لإنهاء الإغلاق في الولايات المتحدة الأميركية. وأعلنت إدارة الغذاء والدواء عن تصريح طارئ لاختبارات ما يعرف بـ”المستضدات” التي طورتها شركة “كويدل” ومقرها في سان دييجو. وقالت الإدارة في بيان إن الاختبار يمكن أن يكتشف بسرعة شظايا “بروتينات الفيروس” في عينات تم جمعها من مسحات أخذت من داخل تجويف الأنف. ويمكن أن تقوم اختبارات المستضدات بتشخيص العدوى النشطة عن طريق الكشف عن الآثار السامة الأولى للفيروس بدلا من الشفرة الجينية للفيروس نفسه. وفي الوقت الحالي، الطريقة الوحيدة لتشخيص “كوفيد 19″ المرض الذي يسببه الفيروس المستجد، هي اختبار المسحة الأنفية للمريض بحثا عن المادة الوراثية للفيروس. وعلى الرغم من اعتبارها دقيقة للغاية، يمكن أن تستغرق الاختبارات ساعات وتتطلب معدات متخصصة باهظة الثمن موجودة بشكل رئيسي في المختبرات التجارية أو المستشفيات أو الجامعات.

بدورها، ذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أن الحكومة اليابانية تعتزم الموافقة على أجهزة الاختبار التي يمكن أن تحدد “المستضدات” لفيروس كورونا المستجد في غضون ما بين 15 و30 دقيقة. من جهة أخرى أفادت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، بأنه من المستحيل التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق أنظمة التهوية وأجهزة تكييف الهواء. ونقل موقع “ستوب كورونا فيروس” على قناته في “تليغرام”، عن الهيئة، قولها إن “فيروس كورونا المستجد مثله كمثل أي فيروس يهاجم الجهاز التنفسي، لا يعيش في نظام التهوية أو في مكيفات الهواء”.

خليجيا، أفادت وزارة الصحة السعودية، بتسجيل 1024 حالة شفاء جديدة من فيروس ‫كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 10144. بدورها، أظهرت نتائج التسلسل الجيني لـ 24 مريضا من الحالات الأولى الذين أصيبوا في دولة الإمارات أنها تعود للسلالة “B” من فيروس كورونا المستجد، ومعظمهم من القادمين من دول أوروبية. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 198 حالة. كما أشارت إلى تسجيل 781 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 18198 حالة. وفي دولة الكويت توفي طبيب أسنان هندي متأثرا بإصابته بالفيروس، ليسجل ثاني حالة وفاة لطبيب والجمعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية وفاة طبيب مصري إثر إصابته بالفيروس. بدورها، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إلى تسجيل 1189 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.

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الى ذلك، أعلنت خلية الأزمة لمواجهة جائحة كورونا في العراق عن إجراء تقييم لحظر التجوال وللإجراءات الممكن اتخاذها، مؤكدة أن حظر التجوال الجزئي باقٍ. كما أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل ٧٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى ٢٦٧٩ حالة. وفي مصر، أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد أنه جرى حجز دفعة أولى من دواء “ريمديسيفير” والذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأميركية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا المستجد. كما تحدث الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أرقام الإصابات والوفيات جراء كورونا كانت مرتفعة في مصر، لافتا إلى أن الأسبوع الجاري سيكون ذروة الإصابات. من جانبه، أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، أو خرق لحظر التجول، فيما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، إنه لن يدخل أي سائق من السعودية دون حجره. بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا بين وافدين وصلوا إلى لبنان خلال الأيام الماضية. كما قالت وزارة الصحة المغربية إنه تم تسجيل 199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5910 حالات.

دوليا، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أن التخطيط يجري حاليا لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان. من جانبها، قالت وزارة الصحة الأميركية إنها ستسمح لوزارات الصحة بالولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جلياد ساينسيز لعلاج مرض كوفيد 19 وتعهدت الشركة بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة في الولايات المتحدة. في السياق، حذر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الأقاليم الكندية من التسرع في إعادة فتح اقتصاداتها وقال إن ذلك قد يؤدي إلى حدوث موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا. من جهته يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحديد نظام تحذير من 5 درجات من فيروس كورونا المستجد عندما يشرح خطط الحكومة للبدء تدريجيا في تخفيف إجراءات العزل العام. الى ذلك، قالت وزارة الصحة الإسبانية إن العدد اليومي لحالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد تراجع إلى 143 انخفاضا من 179 في اليوم السابق.

كما قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا تراجع الى 194 حالة مقابل 243 في اليوم السابق. يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في فرنسا 80 شخصا وهي أقل نسبة منذ أسابيع. الى ذلك، قالت السلطات الروسية إنها سجلت 11012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي في سائر أنحاء روسيا إلى 209688. وفي الصين أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ويشمل أول حالة منذ ما يزيد عن شهر في مدينة ووهان التي ظهر فيها المرض أواخر العام الماضي. في حين أعلنت كوريا الجنوبية 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفي تايلاند تؤيد أغلبية عظمى من السكان تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن تحسن الوضع كثيرا، وفقا لنتائج استطلاع رأي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية (نيدا بول). فيما قررت ماليزيا تمديد العمل بقيود مخففة لاحتواء تفشي فيروس كورونا حتى التاسع من يونيو المقبل.