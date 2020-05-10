وزير الاقتصاد اللبناني: الخطة طويلة الأمد وصندوق النقد استجاب لنا

بيروت ـ وكالات: أكد وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، أن الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة اللبنانية ستساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية ولكنها ستأخذ بعض الوقت”. وقال نعمة: إن “الخطة طويلة المدى، وفيها شق نعمل عليه على المدى القصير، ولكن الأزمة كبيرة وستأخذ وقتاً لحلها”. وأضاف في حديثه لوكالة “سبوتنيك” أن “هناك توافقاً على الخطة الاقتصادية وتم إقرارها بالإجماع في الحكومة”، لافتاً إلى أن هناك قسم في الخطة يأخذ بعين الاعتبار معالجة المشاكل الاجتماعية. وأشار إلى أن “صندوق النقد الدولي استجاب لطلب مساعدة لبنان وستبدأ الاجتماعات عبر الهاتف الأسبوع المقبل”. وأوضح وزير الاقتصاد أن “الحكومة ستجري مشاورات مع صندوق النقد الدولي وفي هذه المشاورات سنعطي رأينا وسيعطونا رأيهم لنجد أفضل حل للخروج من الأزمة”.

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