تسجيل 269 وفاة جديدة بكورونا ببريطانيا ليرتفع العدد ل31855 وفاة

سجلت ​بريطانيا​ نهار اليوم الأحد، تراجعا ملموسا للوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد، بعد رصد 269 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 346 يوم أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس على الأراضي البريطانية إلى 31855 متوفيا، وأشارت ​وزارة الصحة​ البريطانية إلى أن حصيلة ​الإصابات​ بالفيروس ارتفعت بواقع 3923 حالة جديدة لتبلغ 219183.

وتحتل ​المملكة المتحدة​ المرتبة الثانية عالميا بعد ​الولايات المتحدة​ في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والموقع الثالث من حيث حصيلة الإصابات المسجلة.