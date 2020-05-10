تسجيل 269 وفاة جديدة بكورونا ببريطانيا ليرتفع العدد ل31855 وفاة

سجلت بريطانيا نهار اليوم الأحد، تراجعا ملموسا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بعد رصد 269 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 346 يوم أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس على الأراضي البريطانية إلى 31855 متوفيا، وأشارت وزارة الصحة البريطانية إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت بواقع 3923 حالة جديدة لتبلغ 219183.
وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والموقع الثالث من حيث حصيلة الإصابات المسجلة.
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