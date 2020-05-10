شركة MTN السورية للإتصالات تعلن استقالة رئيس وعضوين من مجلس إدارتها

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن أن شركة "MTN" السورية للإتصالات أعلنت في هذا اليوم استقالة رئيس مجلس إدارتها محمد بشير المنجد من منصبه، إلى جانب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة هما نصير سبح وجورج فاكياني، مشيرةً في بيان عن الحادث، إلى أن ذلك يعود إلى أسباب وظروف خاصة.

وMTN هي واحدة من شركات الاتصالات في سوريا إلى جانب شركة سيرياتل، وتقدم خدمات GSM وخدمات 3.5G لكنها لا تقدم كل خدمات "الجيل الثالث" كالبث الحي عن طريق الانترنت أو مكالمات الفيديو على الهواتف. تم إطلاق العلامة التجارية لـ MTN في سوريا في العام 2007 بعد اندماج شركة أريبا التي كانت تتبع لمجموعة انفستكوم مع مجموعة MTN العالمية للاتصالات و مقرها في جوهانسبورغ, جنوب أفريقيا يقع المقر الرئيسي لشركة MTN في دمشق و يبلغ عدد الموظفين نحو 1280 موظفا.

