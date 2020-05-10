الصحة المصرية: رصد 436 حالة بالكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​ عن "تسجيل انخفاض ملموس في عدد ​الإصابات​ ​الجديدة​ ب​فيروس كورونا​ على أساس يومي، حيث تم رصد 436 حالة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، بعد أن بلغت هذه الحصيلة 488 أمس السبت".

هذا وشهدت مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعات عدة بمعدل الإصابات على أساس يومي، إلا أن حصيلة اليوم تشير إلى انخفاض ملموس لهذا العدد، حيث بلغ في الإحصائية المنشورة يوم الجمعة 495 حالة، ويوم السبت 488.