الصحة الجزائرية: تسجيل 8 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية عن "تسجيل 8 ​وفيات​ و165 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 502، و​الإصابات​ إلى 5723"، مشيرة الى ان "132 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد إلى 2678".

وتشير الأرقام المسجلة إلى "وجود استقرار في عدد الوفيات والإصابات ​الجديدة​، حيث سجلت على مدى الأيام الماضية أرقام مقاربة لحصيلة اليوم".