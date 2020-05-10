الصحة الجزائرية: تسجيل 8 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن "تسجيل 8 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 502، والإصابات إلى 5723"، مشيرة الى ان "132 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد إلى 2678".
وتشير الأرقام المسجلة إلى "وجود استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة، حيث سجلت على مدى الأيام الماضية أرقام مقاربة لحصيلة اليوم".
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