الخارجية التركية: سنعتبر قوات حفتر أهدافا عسكرية مشروعة بحال استهداف مصالحنا بليبيا

حملت ​وزارة الخارجية التركية​، في بيان، "قوات المشير ​خليفة حفتر​ المسؤولية عن استهداف مطار معيتيقة و​البعثات الدبلوماسية​ في العاصمة الليبية ​طرابلس​ الخاضعة لسيطرة ​حكومة الوفاق​ المتمخضة عن اتفاق الصخيرات"، مشددة على أن "هذه الهجمات ترقى إلى مستوى جرائم حرب".

وهددت الوزارة بأن "​أنقرة​ ستعتبر قوات حفتر "أهدافا عسكرية مشروعة" إذا أقدمت على مهاجمة المصالح والبعثات الدبلوماسية التركية في ​ليبيا​".

هذا وأعلنت ​تركيا​ و​إيطاليا​ الخميس الماضي عن تعرض محيط سفارتيهما في طرابلس للقصف من قبل قوات حفتر التي تحاول انتزاع العاصمة من قبضة قوات حكومة الوفاق منذ أكثر من عام.