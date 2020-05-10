حملت وزارة الخارجية التركية، في بيان، "قوات المشير خليفة حفتر المسؤولية عن استهداف مطار معيتيقة والبعثات الدبلوماسية في العاصمة الليبية طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات"، مشددة على أن "هذه الهجمات ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
وهددت الوزارة بأن "أنقرة ستعتبر قوات حفتر "أهدافا عسكرية مشروعة" إذا أقدمت على مهاجمة المصالح والبعثات الدبلوماسية التركية في ليبيا".
هذا وأعلنت تركيا وإيطاليا الخميس الماضي عن تعرض محيط سفارتيهما في طرابلس للقصف من قبل قوات حفتر التي تحاول انتزاع العاصمة من قبضة قوات حكومة الوفاق منذ أكثر من عام.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية: سنعتبر قوات حفتر أهدافا عسكرية مشروعة بحال استهداف مصالحنا بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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