أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني في برقية هنأ بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن "أمله في تعزيز التعاون بين بغداد وطهران في كل المجالات، خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين، وإقرار السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك في ظل العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الجارين والمسلمين ودعم جهود الحكومة المنتخبة".
هذا وصوت البرلمان العراقي في صالح المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، الذي أدى وأعضاء حكومته فجر الخميس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني للكاظمي: نأمل في تعزيز التعاون بين العراق وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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