روحاني للكاظمي: نأمل في تعزيز التعاون بين العراق وإيران

أعرب الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ في برقية هنأ بها رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​، عن "أمله في تعزيز التعاون بين ​بغداد​ و​طهران​ في كل المجالات، خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين، وإقرار ​السلام​ والاستقرار في المنطقة، وذلك في ظل العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الجارين والمسلمين ودعم جهود ​الحكومة​ المنتخبة".

هذا وصوت ​البرلمان العراقي​ في صالح المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، الذي أدى وأعضاء حكومته فجر الخميس اليمين الدستورية أمام ​مجلس النواب​.