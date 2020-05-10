إدانة مستوطن إسرائيلي بالتعامل مع حركة حماس

دانت محكمة إسرائيلية في مدينة بئر السبع، المستوطن مايكل بيرتس الساكن في النقب الغربي بجوار قطاع غزة، بتهمة التعامل مع حركة حماس، حيث كان يقوم بنقل بضائع محظورة إلى تاجر آخر في غزة يتعامل مع حركة حماس.
وتضمنت لائحة اتهام المستوطن عدة بنود منها "الاتصال بعميل أجنبي"، و"التآمر لارتكاب جريمة"، ونقل مواد لمساعدة منظمة "حماس الإرهابية"، واستغلال تلك المواد في إمكانية تنفيذ هجمات ضد إسرائيل. وأشارت إلى أن التاجر نقل المواد بشكل مموه داخل بضائع أخرى، وبمبلغ وصل إلى 8 مليون شيكل، وكان يدعي أنه أفلس ليتحايل على دائنيه.
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