التحالف العربي: مزاعم الحوثيين بترحيل السعودية 800 صومالي لليمن كذب

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في ​اليمن​ العقيد الركن تركي المالكي، عن أن "مزاعم ​الحوثيين​ بترحيل ​السعودية​ 800 صومالي لليمن، كاذبة"، معتبرا أن "ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر ​محافظة الجوف​ غير صحيح ولا أساس له من ​الصحة​، هذه المزاعم ما هي إلا امتدادا للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد ​المهاجرين​ من الدول الإفريقية إلى اليمن".

وأشار إلى أن "الحوثيين قاموا في شهر نيسان بالتهجير والإجبار على ​النزوح​ تحت تهديد السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة، ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي ​فيروس كورونا​ ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية".