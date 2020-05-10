التحالف العربي: مزاعم الحوثيين بترحيل السعودية 800 صومالي لليمن كذب

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، عن أن "مزاعم الحوثيين بترحيل السعودية 800 صومالي لليمن، كاذبة"، معتبرا أن "ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح ولا أساس له من الصحة، هذه المزاعم ما هي إلا امتدادا للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن".
وأشار إلى أن "الحوثيين قاموا في شهر نيسان بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة، ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس كورونا ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية".
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