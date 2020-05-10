سلطات العراق تفرض حظرا شاملا للتجول خلال عيد الفطر

أعلنت السلطات العراقية، على لسان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أنها قررت "فرض حظر شامل للتجول في البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك، وحظر التجول الجزئي سيكون من الخامسة مساء وإلى الخامسة فجرا، مع فرض حظر شامل خلال أيام العيد".
وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أكد "أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد". وشدد على "ضرورة حماية المواطنين من خطر الوباء، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات".
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