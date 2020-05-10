بلدية البابلية تعلن حظر التجول لمدة أسبوعين بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت خلية ​الأزمة​ في بلدة البابلية في منطقة ​الزهراني​ الجنوبية، في بيان، أنها قررت "​حظر التجول​، ومنع التجمعات في أحياء البلدة كافة، وقد أعطيت الأوامر لشرطة ​البلدية​، لتسطير محاضر وتغريم المخالفين"، ووضعت في تصرف الأهالي "لائحة بأسماء متطوعين، لتأمين حاجياتهم اليومية".

وتوجهت إلى أهالي البلدة مشيرة إلى أنه "يجب على جميع المخالطين للحالة المصابة، أو أي حالة مستجدة أخرى، الالتزام بالحجرالمنزلي التام، لمدة لا تقل عن 14 يوماً، ولا يستثنى من هذا القرار، الخاضعين لفحص الPCR، حتى بعد التثبت من نتيجته السلبية، وفي حال ظهور أي أعراض، الاتصال أولا بخلية الازمة (على رقم 03717535 الدكتور حسين حطيط) ومن ثم التواصل مع الخط الساخن ل​وزارة الصحة​ العامة01594459، ويمنع فتح أي من المؤسسات داخل البلدة، إلا تلك التي تعنى بالغذاء و​الدواء​ و​الاتصالات​، وسوف تعمل البلدية على تأمين أرقام هواتف، لخدمة التوصيل المنزلي، وذلك بحسب التوزيع الجغرافي للمنازل".

وأكدت انه "يجب على جميع الأهالي الالتزام بخدمة التوصيل المنزلي، لمدة أسبوعين من اليوم (قابلة للتمديد)، ويشمل ذلك حاجيات المؤسسات الغذائية والملاحم و الأفران، ويمنع على أهالي البلدة، منعا باتا، الدخول إلى ​الصيدليات​ أو محال الاتصالات، إلا مع وضع الكمامات وتعقيم اليدين عند الدخول والخروج، مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص، بما لا يقل عن متر ونصف".