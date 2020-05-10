أشار وزير الصحة حمد حسن في تعليقه على الإرتفاع الكبير لعدد المصابين بكورونا في لبنان بواقع 36 حالة، إلى أن "الذي حصل هو عدم احترام وتفلت من الضوابط وتوصيات الوزارة من حيث الإبتعاد وارتداء الكمامة والحد من الإنتقال والإلتقاء".
وأكد الوزير حسن في حديث تلفزيوني، أنه سيكون هناك خلال 48 ل72 ساعة تتبع للحالات المخالطة للحلقة الأوسع، وهناك تتبع كبير وجهد من خلال فريقين كاملين، وتتطلب الإجراءات أخذ 200 عينة من كل بلدة ظهر فيها الفيروس أو تخاط مع أهلها حامله، وسنقيم الوباء إجرائيا على الأرض، وبناء عليه يمكن أن نكون بحاجة لإقفال 48 ساعة حتى 72 ساعة حسب المقتضى.
واعتبر أنه "نتيجة اليوم هي دق لناقوس الخطر وجرس الإنذار، ويبقى أن يكون هذا الأسبوع تقييماً لنقيم على الشيئ مقتضاه".
ووجه رسالة للإغتراب اللبناني: "من حقكم أن تعودوا على لبنان لكن من واجبكم الإلتزام بالتوصيات للحفاظ على السلامة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن: قد نكون بحاجة للإقفال التام من 48 ل72 ساعة حسب النتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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