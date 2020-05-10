مستشفى بيروت الحكومي: إصابة جديدة بالكورونا وحالة حرجة في العناية المركزة

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​ Covid-19، عن "إجرائه 160 فحصاً مخبرياً، جاءت نتيجة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية، وبلغ مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 25 إصابة"، لافتاً الى "استقبال 21 حالة مشتبها بإصابتها نقلت من ​مستشفيات​ أخرى".

وبيّن المستشفى انه "لا تسجيل لحالات شفاء جديدة وما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه، 160 حالة شفاء، وجميع المصابين يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا حالة واحدة حرجة في العناية المركزة".