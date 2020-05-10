أعلن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، عن "إجرائه 160 فحصاً مخبرياً، جاءت نتيجة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية، وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 25 إصابة"، لافتاً الى "استقبال 21 حالة مشتبها بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى".
وبيّن المستشفى انه "لا تسجيل لحالات شفاء جديدة وما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه، 160 حالة شفاء، وجميع المصابين يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا حالة واحدة حرجة في العناية المركزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بيروت الحكومي: إصابة جديدة بالكورونا وحالة حرجة في العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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