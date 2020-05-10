صحة فرنسا: تسجيل 70 وفاة جديدة بكورونا بأدنى حصيلة من بداية الحجر

أفادت ​وزارة الصحة​ الفرنسية بتسجيل 70 حالة وفاة في البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة، وهي أدنى حصيلة منذ بداية الحجر الصحي على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​.

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